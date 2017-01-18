Военные полностью освободили восточную часть Мосула от боевиков ИГ

Иракское военное командование заявило о полном освобождении восточной части города Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

По словам командующего иракскими силами специального назначения Талиба Шагхати, перед его подчиненными была поставлена задача взять под контроль восточный берег реки Тигр, и эта цель достигнута.

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Военачальник добавил, что армейские подразделения продолжают вести бои с террористами в северо-западной части Мосула.

В конце декабря иракская армия заявила, что 40 из 56 районов Мосула находятся под их контролем.

Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляет воздушную и артиллерийскую поддержку.

Мосул — второй по величине город Ирака, неофициальная столица иракских территорий, подконтрольных террористической группировке ИГ.