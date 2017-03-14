Курдские журналисты уличили ИГ в применении удушающего газа в Мосуле

Группировка «Исламское государство» в иракском Мосуле применяет в боях против правительственных сил отравляющий газ. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил курдский телеканал RUDAW.

В понедельник, 13 марта, террористы в мосульском районе Баб ат-Туб обстреляли позиции иракской армии снарядами с отравляющим газом голубого цвета.

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На съемке запечатлено, как спустя минуту после падения снаряда у позиций военных, у солдат и корреспондентов канала появляется удушающий кашель.

До этого в ходе боев с иракскими войсками в Мосуле боевики применили иприт, жертвами атаки стали мирные жители. В связи с этим официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков выразил удивление «прохладным» отношением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к этой трагедии. Генерал пояснил, что с ее стороны не только не было попыток направить к месту происшествия своих экспертов, но даже не прозвучало ни одного осуждающего официального заявления.

Наступление иракской армии на позиции террористов в Мосуле продолжается. Военные заявили, что контролируют уже треть западной части города, и битва за оставшиеся кварталы будет более скоротечной, чем кампания по захвату восточной части.

Мосул считается неофициальной «столицей ИГ» в Ираке. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. Иракские правительственные силы поддерживаются международной коалицией во главе с США.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.