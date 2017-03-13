Американцы пообещали смерть оставшимся в Мосуле боевикам ИГ

Оставшихся в осажденном иракском городе Мосул боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) ждет смерть. Об этом сообщил Бретт Макгерк, спецпредставитель президента США по борьбе с этой организацией, его слова передает BBC News.

Материалы по теме Флаг ИГ в обмен на берцы Репортаж из освобожденной от исламистов части Мосула

«Каждый оставшийся в Мосуле боевик умрет, потому что все они в ловушке. Мы планируем не только разгромить их, но и не дать им уйти», — сообщил Макгерк. Он отметил, что лояльным Багдаду силовикам удалось отрезать последнюю дорогу, ведущую из города.

В иракской армии заявили, что контролируют уже треть западной части Мосула, и битва за оставшиеся кварталы будет более скоротечной, чем кампания по захвату восточной части.

Мосул является неофициальной столицей ИГ в Ираке. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. Иракские силы поддерживаются международной коалицией во главе с США.