CNN опубликовал кадры боев за Мосул

Телеканал CNN опубликовал кадры боев иракских правительственных войск против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) за город Мосул. Видео снято одним из работающих на CNN операторов и размещено на сайте телеканала.

24 февраля иракские правительственные силы взяли под полный контроль аэропорт Мосула и ближайший к нему военный лагерь, расположенные в контролируемой ИГ западной части города. Кроме того, армии удалось отбить главную электростанцию города.

О начале наступления на Западный Мосул премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил 19 февраля. Месяцем ранее военные полностью освободили восточную часть города.

Мосул является неофициальной столицей ИГ в Ираке. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. Иракские силы поддерживаются международной коалицией во главе с США.