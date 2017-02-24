Иракская армия взяла под контроль аэропорт Мосула

Иракские правительственные силы взяли под полный контроль аэропорт Мосула и ближайший к нему военный лагерь, расположенные в контролируемой террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) западной части города. Об этом сообщили в пятницу, 24 февраля, в командовании операцией по наступлению, передает ТАСС.

Как отмечается, зачистка воздушной гавани от боевиков ИГ завершена. После освобождения аэропорта правительственные силы вошли в городские кварталы на западе, где начали бой с экстремистами.

Материалы по теме «Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель» Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами

23 февраля сообщалось, что силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции начали атаку на аэропорт Мосула и лагерь Аль-Газляни.

О начале наступления на Западный Мосул объявил 19 февраля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади. По его словам, первоочередная задача — спасение из рук террористов мирных жителей.

18 января военные полностью освободили восточную часть города.

Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев, воздушную и артиллерийскую поддержку осуществляет международная коалиция во главе с США.