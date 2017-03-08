В сделанных боевиками туннелях Мосула нашлись две статуи крылатых быков

В туннелях иракского города Мосул археологи обнаружили две древние статуи ассирийских крылатых быков. Об этом в среду, 8 марта, сообщает The Guardian.

Отмечается, что туннели были проложены боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России). В одном из туннелей также были найдены барельефы и табличка с вырезанными клинописными знаками.

Эксперты полагают, что речь идет об обнаружении ранее неизвестного храма, так как на барельефе изображены священнослужители и сакральные обряды. Находки предположительно датированы V-VI веком до нашей эры.

Ранее 8 марта агентство Reuters сообщало, что в музее Мосула ни осталось ни одного экспоната. Об этом заявил генерал-майор иракской полиции Али Кадем аль-Лами. Согласно его предположению, они могли быть проданы на черном рынке.

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7 марта стало известно о том, что войска Ирака освободили комплекс административных зданий в Мосуле от боевиков «Исламского государства». Помимо этого наступающие войска заняли помещение местного отделения Центробанка и национальный музей. Силы быстрого реагирования также взяли под контроль второй из пяти городских мостов и здание, использовавшееся боевиками для проведения судебных заседаний.

Мосул — крупнейший город на севере Ирака и неофициальная столица группировки ИГ. Штурм Мосула иракскими войсками, которые контролируют сейчас восточную часть города, начался в октябре 2016 года. По данным разведки, в западных кварталах по-прежнему остаются несколько тысяч экстремистов.

