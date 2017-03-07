Иракская армия освободила от боевиков ИГ административный квартал Мосула

Войска Ирака освободили комплекс административных зданий в Мосуле от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Помимо этого наступающие заняли помещение местного отделения Центробанка и национальный музей Мосула, разграбленные террористами ранее. Силы быстрого реагирования также взяли под контроль второй из пяти городских мостов и здание, использовавшееся боевиками для проведения судебных заседаний.

Атака иракской армии состоялась в ночь на вторник, 7 марта, и длилась приблизительно час. В ходе операции были ликвидированы десятки экстремистов.

Как передает «Интерфакс», премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади прибыл в Мосул впервые после захвата города «Исламским государством». Глава иракского правительства собирается лично ознакомиться с ситуацией на фронте и провести инспекцию задействованных в операции подразделений.

Мосул — крупнейший город на севере Ирака и неофициальная столица группировки ИГ. Штурм Мосула иракскими войсками, которые контролируют сейчас восточную часть города, начался в октябре 2016 года. По данным разведки, в западных кварталах по-прежнему остаются несколько тысяч экстремистов.