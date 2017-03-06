В Мосуле нашли подземную тренировочную базу спецназа ИГ

Иракские войска во время боев за Мосул обнаружили подземную базу, где тренировались элитные бойцы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Сооружение нашли еще в феврале, но журналистам о нем сообщили лишь сейчас. База расположена на западной окраине города в железнодорожном туннеле, построенном в начале XX века во время работ над дорогой Берлин — Багдад. Высота сооружения — 6,5 метра, ширина — 4,5, длина — около полукилометра.

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Боевики забаррикадировали оба его конца, сняли рельсы и устроили внутри полосу препятствий, стрельбище, комнату для политзанятий, казарму и мечеть. Стены базы украшены лозунгами исламистов: «Волею Аллаха мы завоюем Рим», «Мы победим в борьбе с великим союзом крестоносцев».

Сейчас иракские войска ведут бои за исторический центр города. 1 марта они взяли под контроль последнюю крупную дорогу, по которой исламисты могли бы вывести войска и технику из Мосула. В тот же день главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади обратился к своим сторонникам с речью, в которой признал поражение в ходе недавних боев.