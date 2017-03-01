Иракская армия взяла под контроль последнюю крупную дорогу из Мосула

Подразделения иракской армии взяли под контроль последнюю крупную дорогу, по которой исламисты могли бы вывести войска и технику из Мосула. Об этом сообщает Reuters.

Части 9-й танковой дивизии заняли шоссе Мосул — Талль-Авар к северо-западу от города и вышли к так называемым «Сирийским воротам» Мосула. «Мы полностью контролируем дорогу, она целиком просматривается нашими войсками», — заявил агентству один из иракских генералов.

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Иракские силы освободили восточную часть Мосула в конце января, сейчас они ведут наступление на западные кварталы. 24 февраля правительственные силы взяли аэропорт Мосула и ближайший к нему военный лагерь, расположенные в западной части города.

Мосул является неофициальной столицей «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Ираке. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют подразделения регулярной армии страны, отряды курдского ополчения и формирования шиитских добровольцев. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами оказывает им воздушную и артиллерийскую поддержку.