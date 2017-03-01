Иракское командование рассказало о бегущих из Мосула главарях ИГ

Боевики «Исламского государства» стремятся покинуть западную часть Мосула, передает CNN со ссылкой на командующего федеральной полицией Ирака Раида Шаира Джаудата.

По его словам, террористы все чаще оказываются в ситуации, когда они отрезаны друг от друга, а их лидеры бегут из очагов, которые пока еще контролируются ИГ.

«Террористическая организация ИГ находится в состоянии шока, растерянности и поражения, и ее боевики воюют в составе изолированных отрядов», — сказал Джаудат.

Материалы по теме «Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель» Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами

«Наши подразделения разведки на местах докладывают о том, что террористическая организация разваливается, а ее руководство бежит из Мосула», — добавил он.

Иракские силы восстановили контроль над восточной частью Мосула, вытеснив оттуда ИГ, месяц назад. Под огнем правительственных войск сейчас находятся очаги террористов в западной части города.

24 февраля правительственные силы взяли под полный контроль аэропорт Мосула и ближайший к нему военный лагерь, расположенные в западной части города. Кроме того, армии удалось отбить главную электростанцию.

Мосул является неофициальной столицей ИГ в Ираке. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют подразделения регулярной армии страны, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами оказывает им воздушную и артиллерийскую поддержку.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.