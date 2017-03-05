Иракские войска атаковали центр Мосула

Подразделения иракской армии предприняли новую атаку на центр Мосула, удерживаемый боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Как заявил пресс-секретарь объединенного командования операцией бригадный генерал Яхья Расул, наступление было предпринято с южного и юго-западного направлений, войска ведут бои за исторический центр города.

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1 марта сообщалось, что подразделения иракской армии взяли под контроль последнюю крупную дорогу, по которой исламисты могли бы вывести войска и технику из Мосула.

В то т же день главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади обратился к своим сторонникам с речью, в которой признал поражения в ходе недавних боев.

18 января стало известно об освобождении восточной части Мосула — второго по величине города Ирака, неофициальной столицы иракских территорий, подконтрольных террористической группировке ИГ.