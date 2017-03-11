В Минобороны России указали на безразличие ОЗХО к применению ИГ иприта в Мосуле

В Минобороны России удивлены «прохладным» отношением Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к применению боевиками «Исламского государства» химоружия в иракском Мосуле. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он пояснил, что после этого не только не было попыток направить к месту трагедии своих экспертов, но даже не прозвучало ни одного осуждающего официального заявления.

Генерал подчеркнул, что Минобороны России скрупулезно отвечает на все запросы ОЗХО и предоставляет необходимую информацию об обнаруженных в сирийском Алеппо принадлежащих боевикам отравляющих веществах.

Ранее Международный комитет Красного Креста сообщил, что в ходе боев с иракскими войсками за Мосул боевики ИГ применили иприт, жертвами атаки стали мирные жители.

Мосул — крупнейший город на севере Ирака и неофициальная «столица» ИГ. Штурм города иракскими войсками при поддержке возглавляемой США коалиции начался в октябре 2016 года. По данным разведки, в западных кварталах по-прежнему остаются несколько тысяч экстремистов.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.