«Русский авиаинженер» ИГ погиб при ударе по Мосулу

В результате авиаударов, нанесенных по позициям «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в западных районах иракского Мосула, погибли несколько иностранных технических специалистов, которые сотрудничали с террористами. Об этом сообщили в Минобороны Ирака, передает Iraqi News.

Одной из жертв стал авиационный инженер, известный как Абу Мохамед аль-Руси (Abu Mohamed al-Rusi). По данным иракских военных, он русского происхождения.

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Также при бомбардировке погиб тунисско-французский специалист по автоматизации Абу Омар аль-Фаранси (Abu Omar al-Faransi), бывший сотрудник немецкого автогиганта Mercedes. Третий убитый — некий Абу Аэша (Abu Aesha), занимавшийся модернизацией вооружения боевиков.

Наступление на западный Мосул началось 19 февраля. Месяцем ранее иракские военные полностью освободили восточную часть города, являющегося неофициальной столицей ИГ в Ираке.

В октябре 2014 года террористы захватили три сирийских истребителя, предположительно МиГ-21 и МиГ-23, и начали летать на них. Управлению исламистов обучали присоединившиеся к ним иракские летчики. В том же месяце ВВС Сирии отчитались об уничтожении двух захваченных самолетов, информации о судьбе третьей боевой машины нет.