Госдеп обвинил Сирию в невыполнении обязательств по запрещению химоружия

Госдепартамент обвинил власти Сирии в применении химического оружия. Об этом утверждается в заявлении, текст которого опубликован на сайте американского дипведомства.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила накануне доклад, в котором возложила на правительственные войска Сирии ответственность за использовании газа зарин либо ему подобного в городе Хан-Шейхун 4 апреля.

«Факты отражают подлый и очень опасный случай применения химического оружия режимом Асада. Продолжая использовать химоружие, Дамаск, ввиду неспособности полностью уничтожить свою программу по химоружию, по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в соответствии с Конвенцией о химическом оружии и резолюцией 2118 Совета Безопасности ООН.

Пентагон сообщил о подготовке правительством Сирии новой химической атаки 26 июня. При этом никаких доказательств этих слов предоставлено не было. Позже глава военного ведомства США Джеймс Мэттис предположил, что сирийские власти не пошли на применение химического оружия из-за предупреждения американцев.

Газовая атака в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), контролируемом сирийской оппозицией, произошла 4 апреля. Погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске ответили, что армия не применяет химическое оружие на поле боя.