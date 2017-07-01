СМИ узнали о доказательствах применения террористами в Сирии иностранного оружия

Российская сторона собрала неопровержимые доказательства применения террористами в Сирии иностранного вооружения и боеприпасов. Об этом РИА Новости сообщил информированный дипломатический источник.

«Российскими офицерами Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики были собраны неопровержимые доказательства того, что террористами используется иностранное вооружение и боеприпасы: сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами», — сказал он.

Кроме того, российские военные в субботу, 1 июля, зафиксировали 48 минометных обстрелов квартала Аль-Каббас (пригород Дамаска) со стороны позиций незаконных вооруженных формирований в Айн-эт-Терме и Джобаре.

Ранее в четверг, 29 июня, дипломатический источник сообщал агентству о готовящейся террористическими группировками в Сирии провокации с использованием химического оружия в одном из районов Дераа.

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После этого ряд оппозиционных официальному правительству Сирии информационных интернет-порталов сообщили, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.

В субботу, 1 июля, командование сирийской армии опровергло заявление боевиков, назвав данную информацию лживой и несоответствующей действительности. В заявлении командования отмечается, что подобные сфабрикованные заявления террористов не должны уже никого удивлять, поскольку появляются в тех случаях, когда сирийская армия ведет успешное наступление, а террористы несут потери.

Не подтверждают применение химоружия войсками Сирии и российские офицеры Центра по примирению. «Вечером 1 июля в квартале Аль-Каббас, граничащим с населенным пунктом Айн-эт-Терм, работала группа офицеров Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Никакого «применения химического оружия» правительственными войсками из этого или соседних районов ими зафиксировано не было», — сказал источник агентства.