Минобороны отчиталось о соблюдении перемирия в Сирии

Минобороны России отчиталось о поддержании режима прекращения боевых действий в Сирии. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«На сегодняшний день к режиму присоединилось 228 отрядов вооруженной оппозиции. В июне соглашения о присоединении к перемирию подписаны с представителями 329 населенных пунктов, общее количество которых составляет 1864», — отмечается в сообщении.

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В военном ведомстве также рассказали, что за июнь от боевиков освобождено 69 населенных пунктов и более 12 тысяч квадратных километров территории. Кроме того, Минобороны обратило внимание на провокации коалиции, возглавляемой США. Там назвали эти действия способствующими расширению деятельности террористических организаций в Сирии.

6 мая МИД России опубликовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного в Астане 4 мая. Согласно документу, зоны будут созданы на территории провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра.