Минобороны России подсчитало участвующие в перемирии сирийские населенные пункты

На текущий момент к перемирию в Сирии присоединились 1144 населенных пункта. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, опубликованном в воскресенье, 22 января, на сайте Минобороны.

«В течение суток подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Эль-Мукайлиба, Эль-Маалия, Айн эль-Бейда и Марана в провинции Дамаск», — говорится в документе.

Также отмечается, что продолжены переговоры с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

В общей сложности о своей приверженности режиму перемирия заявили 104 незаконных вооруженных формирования, добавили в Центре по примирению.

По состоянию на 9 января в процессе примирения участвовали 1097 населенных пунктов.

В конце декабря 2016 года президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по поводу прекращении огня в Сирии, при этом правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу 30 декабря в 00:00. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.