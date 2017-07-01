Американский самолет провел разведку у базы России в Тартусе

Американский военный самолет в пятницу, 30 июня, совершил очередной разведывательный полет возле российской военно-морской базы в сирийском Тартусе. Об этом со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что патрульный противолодочный самолет американских ВМС P-8 Poseidon с бортовым номером 168852, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, подлетев к побережью Сирии и встав в круг, длительное время кружил вблизи российской базы в порту Тартус, находясь от нее на расстоянии порядка 40 километров.

Кроме того, в восточном Средиземноморье вблизи сирийского побережье в пятницу был зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета американских ВВС RC-135V, который имеет бортовой номер 64-14841.

29 июня американский стратегический самолет-разведчик совершил полет вблизи побережья Сирии и российской военно-морской базы в порту Тартус. Boeing RC-135U ВВС США с бортовым номером 64-14847 и позывным TERSE47 поднялся с авиабазы Суда-бей на Крите и курсировал возле морских границ Сирии, приближаясь на расстояние около 50 километров к российской базе в Тартусе.

28 июня сообщалось о том, что военные корабли и самолеты США были размещены на атакующих позициях для возможного удара по Сирии, а американские военные круглосуточно наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии. В Вашингтоне считают, что оттуда может последовать химическая атака.

