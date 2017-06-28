CNN сообщил о выдвижении авианосной группы США на позиции для удара по Сирии

Военные корабли и самолеты США размещены на атакующих позициях для возможного удара по Сирии. Об этом в среду, 28 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники. Совершать нападение пока не планируется.

По данным информаторов, американские военные круглосуточно наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии. В Вашингтоне считают, что оттуда может последовать химическая атака. Канал отмечает, что разведка якобы заметила перемещение самолетов и емкостей с химическими веществами на Шайрате, но иной подозрительной активности там не в последнее время не выявляли.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

27 июня Белый дом обвинил Сирию в подготовке еще одной химической атаки. Администрация США предупредила президента Сирии Башара Асада, что он и его военные «заплатят высокую цену», если он совершит такое нападение.

В заявлении Вашингтона говорится, что намерения Сирии аналогичны химатаке 4 апреля, когда, как утверждают на Западе, были убиты десятки мирных жителей.

По версии противников Асада, самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.