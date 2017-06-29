СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российской базы в Сирии

Американский стратегический самолет-разведчик совершил полет вблизи побережья Сирии и российской военно-морской базы в порту Тартус. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Boeing RC-135U ВВС США с бортовым номером 64-14847 и позывным TERSE47 поднялся с авиабазы Суда-бей на Крите. Находясь над международными водами восточного Средиземноморья, машина курсировала возле морских границ Сирии, иногда приближаясь на расстояние около 50 километров к российской базе в Тартусе.

Также вблизи границ Сирии зафиксирован полет норвежского самолета-разведчика Dassault Falcon 20 C/ECM.

28 июня сообщалось о том, что военные корабли и самолеты США были размещены на атакующих позициях для возможного удара по Сирии, а американские военные круглосуточно наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии. В Вашингтоне считают, что оттуда может последовать химическая атака.

16 октября прошлого года американский патрульный противолодочный самолет Р-8А Poseidon подлетел к району восточного Средиземноморья, где, вероятно, находились российские корабли постоянного оперативного соединения.