Глава ЦРУ заявил о наличии «надежных улик» применения химоружия войсками Асада

Американские спецслужбы располагают «надежными уликами», которые подтверждают применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в городе Хан-Шейхун. Об этом заявил глава ЦРУ Майк Помпео, передает ТАСС.

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По его словам, президент США Дональд Трамп поручил воссоздать картину инцидента в сирийской провинции Идлиб, и необходимая работа была проделана. «Разведка пришла к выводу о том, что при атаке действительно было использовано химическое оружие, и что оно было применено сирийским режимом», — утверждает Помпео. — «Я знал, что разведывательное сообщество располагало надежными уликами, уликами, которые мы могли предоставить президенту и на которые он мог полагаться».

Помпео отказался уточнить, о каких доказательствах идет речь, заверив Трампа в том, что спецслужбы уверены в своих выводах.

7 апреля Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет. За три дня до этого в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), контролируемом сирийской оппозицией, произошла атака с применением химических веществ. Погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин 6 июля посетовал, что эксперты Организации отказались посетить пострадавший город и авиабазу Шайрат, откуда сирийские самолеты вылетали на бомбардировку якобы химическими беприпасами. Он посетовал, что до сих пор «неизвестно, был ли инцидент распылением или взрывом, какой это был вид взрыва, в воздухе или на земле».

30 июня в МИД России назвали сомнительными данные, положенные в основу доклада технического секретариата ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне. «Содержание доклада носит во многом тенденциозный характер, который наводит на мысль о присутствии политического заказа», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.