Британцы и американцы отвергли обвинения в поставках химоружия в Сирию

Британская и американская компании, которых сирийские власти обвинили в поставках отравляющих веществ в страну, отвергли свою причастность к снабжению боевиков оппозиции химоружием. Об этом сообщает РИА Новостис со ссылкой на заявления представителей фирм.

По словам официальных представителей американской Nonlethal Technologies и британской Chemring Group, ни та, ни другая компания не изготавливает компоненты для химического оружия. «Chemring Defence не производит ни химическое оружие, ни его компоненты, которые могут быть использованы при его создании, — заявил представитель фирмы. — Полагаю, вам следует проверить свои источники информации, если они вообще имеют представление, о чем говорят».

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Ранее 16 августа замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что отравляющие вещества, оставленные боевиками на складах в Алеппо и в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска, были произведены в США и Великобритании. «Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN», — заявил дипломат. По его словам, обнаруженные химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории Соединенных Штатов Америки, а отравляющие средства — компаниями Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США).

CS и CN являются веществами раздражающего действия, в России они больше известны как спецсредства «Сирень» и «Черемуха».

6 июля сообщалось, что Россия указала на многочисленные пробелы в тексте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с применением химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун в апреле и объяснила, почему документ нельзя считать приемлемым. По словам постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина, основная проблема состояла в отказе миссии ОЗХО посетить пострадавший город и авиабазу Шайрат, откуда сирийские самолеты вылетали на бомбардировку якобы химическими беприпасами. «Был ли инцидент распылением или взрывом, какой это был вид взрыва, в воздухе или на земле, абсолютно не выяснено», — заявил Шульгин.

Газовая атака в Хан-Шейхуне, контролируемом сирийской оппозицией, произошла 4 апреля. Погибли 87 человек, пострадали около 200. Противники президента Сирии Башара Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске ответили, что армия не применяет химическое оружие.