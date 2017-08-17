Россия заявила о важности проверить слова о поставках Западом химоружия боевикам

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости проверить информацию о поставках Великобританией и США химического оружия террористическим группировкам, воюющим на территории Сирии. Слова дипломата в четверг, 17 августа, приводит РИА Новости.

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Небензя утверждает, что, в случае подтверждения заявления Дамаска о произведенных и оказавшихся у боевиков химических боеприпасах, это будет нарушением Конвенции о запрещении химоружия.

16 августа замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад рассказал, что в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска и в Алеппо были найдены ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN. Он утверждает, что боеприпасы были произведены американской компанией Federal Laboratories, а химические соединения — британской Cherming Defence UK и NonLethal Technologies из США.

Позднее обвиненные Дамаском компании ответили, что не изготавливают ни химическое оружие, ни его компоненты.