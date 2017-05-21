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СМИ сообщили о проводимых ИГ испытаниях отравляющих веществ на людях

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Мосул
Мосул

Террористы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в ряде стран, включая Россию) испытывают отравляющие вещества на людях, прежде чем применять их в боевых действиях. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает The Independent со ссылкой на газету The Times.

Как пишет издание, члены группировки используют пленных для испытания смертельных химикатов. Ядовитые соединения выделяются из пестицидов и смешиваются с пищей и водой, которую затем получают узники.

Сведения о проводимых экспериментах были найдены в тайнике в Университете Мосула после того, как иракские силы освободили город от террористов. В документах были описаны результаты испытаний, а также рецепты по приготовлению ядов. Так, один из пленных был отравлен сульфатом таллия. Он умер в течение десяти дней, страдая от лихорадки, тошноты и отека мозга. Другому узнику делали инъекции никотина и производных соединений.

Эксперты опасаются, что ИГ может попробовать отравить продовольственные продукты в странах Запада, что может привести к многочисленным жертвам. По их мнению, экстремисты продолжают испытывать ядохимикаты на людях в Ракке (Сирия).

В феврале 2017 года Пентагон сообщил, что на территории Университета Мосула боевики производили отравляющий газ иприт. По словам полковника ВВС США Джона Дорриана, здесь находилась одна из лабораторий террористов по производству химоружия.

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