Боевики ИГ атаковали базу американских военных в Ираке

Два человека погибли в результате нападения боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на базу американских военных в Ираке. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности страны.

Еще шесть человек получили ранения.

По информации агентства, два экстремиста погибли в результате детонации надетых на них поясов смертника. Еще трое были застрелены бойцами курдских формирований пешмерга.

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Военные рассказали журналистам, что нападавшие были одеты как пешмега и сбрили бороды, чтобы их приняли за своих.

Организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что ее боевики убили и ранили десятки «крестоносцев и вероотступников» западных военных и курдских бойцов.

В апреле стало известно, что боевики ИГ применили иприт при нападении на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии. В результате 25 гражданам Ирака потребовалась медицинская помощь, однако никто из находящихся на базе американских и австралийских инструкторов не пострадал.

На данный момент на территории Ирака находятся более пяти тысяч американских военнослужащих. Преимущественно это бойцы спецназа, участвующие в отдельных операциях и обучающие солдат иракской армии и членов различных ополчений, и артиллеристы, обслуживающие системы, наносящие удары по боевикам. К настоящему моменту известно о гибели 26 американских военнослужащих.

