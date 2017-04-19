CBS сообщил о применении ИГ иприта при атаке на инструкторов США в Ираке

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) применили иприт при нападении на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает CBS News.

По его данным, инцидент произошел 17 апреля. 25 гражданам Ирака потребовалась медицинская помощь, однако никто из находящихся на базе американских и австралийских инструкторов не пострадал.

Бригадный генерал Яхья Расул сообщил Associated Press, что у шести солдат в результате атаки наблюдались проблемы с дыханием, они были доставлены в полевой госпиталь.

По данному инциденту начато расследование для установления типа использованного газа.

Двое военных рассказали журналистам на условиях анонимности, что среди представителей США в части распространяют маски и другие средства индивидуальной защиты на случай возможных нападений с применением отравляющих средств.

Это уже вторая за последние несколько дней совершенная ИГ химатака: ранее сообщалось, что боевики применили снаряд с отравляющим веществом на западе Мосула. По предварительным данным, это был хлор.