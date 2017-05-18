CNN сообщил о создании в ИГ подразделения экспертов по химоружию

Американская разведка убеждена, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) собрала всех доступных ей специалистов по химическому оружию в группу. Об этом CNN сообщил высокопоставленный источник в администрации Белого дома.

Подразделение размещено на контролируемой боевиками территории в Сирии между городами Маядин и Эль-Каим, который расположен у границы Ирака.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

«Мы знаем, что они [ИГ] переместили многих из своего руководства из Ракки, а также считаем, что техническая составляющая перемещена в том числе», — рассказал телеканалу представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

4 апреля оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск опроверг факт применения химического оружия и назвал инцидент сфабрикованным. По мнению России, произошедшее могло стать результатом удара сирийской авиации по складу с самодельными боеприпасами, которые боевики заправляли отравляющими веществами.