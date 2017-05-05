В Москве заявили о наличии доказательств провокации с химическим оружием в Сирии

Россия располагает неопровержимыми доказательствами того, что инцидент с применением химического оружия в сирийской Хан-Шейхуне — провокация. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Это чистая провокация со стороны структур, которые не заинтересованы в мире на сирийской земле. Но, к сожалению, все наши объяснения и доводы, попытки доказать натыкаются на полное непонимание со стороны Запада. Тем не менее будем на этом направлении работать, пытаться убедить в том, чтобы страны изменили свою позицию по отношению к правительству Сирии», — сказал Лаврентьев.

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28 апреля гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил, что установленным фактом является применение в Хан-Шейхуне нервно-паралитического вещества зарин. Однако он отметил, что конкретный виновник этого неизвестен и будет установлен в ходе расследования. 11 апреля к выводу о применении зарина пришли турецкие эксперты, исследовавшие анализы пострадавших в Хан-Шейхуне.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными силами химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. На фото и видео с места событий у пораженных фиксировались некоторые симптомы отравления фосфорорганическими ядами (к которым относится и зарин): обильное слюнотечение, миоз (резкое сужение зрачков) и судороги.

Дамаск опроверг факт применения в Хан-Шейхуне химического оружия и назвал инцидент сфабрикованным. По мнению российской стороны, произошедшее могло стать результатом удара сирийской авиации по складу с самодельными боеприпасами, которые боевики заправляли отравляющими веществами.