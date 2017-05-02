В Минобороны России назвали сказочниками экспертов из Human Rights Watch

Эксперты из организации Human Rights Watch (HRW), заявившие, что сирийский город Хан-Шейхун мог быть атакован якобы химическим боеприпасом советского производства, — сказочники. Об этом во вторник, 2 мая, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, указанный в докладе боеприпас ХАБ-250 никогда не экспортировался за пределы СССР и конструктивно не предназначен для снаряжения зарином.
Конашенков также подчеркнул, что «ни один эксперт из Организации по запрещению химического оружия или какой-то из западных стран так и не побывал в Хан-Шейхуне». Однако «местные боевики, узнав неделю назад о приглашении Дамаском экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва "химического" боеприпаса, цементным раствором», сказал генерал.
Конашенков подчеркнул, что только прибытие и работа в Хан-Шейхуне специальной миссии экспертов поможет установить объективную картину событий 4 апреля.
Ранее HRW заявила, что сирийские ВВС использовали при атаке на Хан-Шейхун авиабомбы советского образца. Эксперты организации отмечали, что на фотографиях с места событий видны осколки боеприпасов, которые сходны с конструкциями советских бомб ХБ-250 и ХБ-500, наполняемых зарином.
4 апреля оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск опроверг факт применения химического оружия и назвал инцидент сфабрикованным. По мнению России, произошедшее могло стать результатом удара сирийской авиации по складу с самодельными боеприпасами, которые боевики заправляли отравляющими веществами.
Инцидент послужил поводом для нанесения американцами удара по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс в ночь на 7 апреля. Два военных корабля США в Средиземном море выпустили 59 ракет «Томагавк».