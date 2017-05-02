HRW рассказала об использовании Асадом советских бомб с зарином

Сирийские ВВС использовали при атаке на город Хан-Шейхун авиабомбы советского образца. Об этом сообщают правозащитники Human Rights Watch в докладе, опубликованном на сайте организации.

Эксперты организации отмечают, что на фотографиях с места событий видны осколки боеприпасов, которые сходны с конструкциями советских бомб ХБ-250 и ХБ-500, наполняемых зарином. В организации уверены, что правильно идентифицировали использованные бомбы.

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4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали.

Дамаск опроверг факт применения в Хан-Шейхуне химического оружия и назвал инцидент сфабрикованным. По мнению российской стороны, произошедшее могло стать результатом удара сирийской авиации по складу с самодельными боеприпасами, которые боевики заправляли отравляющими веществами.