В ООН констатировали бесполезность Совета Безопасности

Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что Совет Безопасности «парализован» и не способен повлиять на ситуацию в связи с применением химического оружия в Сирии. Его слова передает ТАСС.

Зейд Раад Аль Хусейн призвал мировое сообщество решительно реагировать на такие инциденты и не ограничиваться словесным осуждением. По мнению комиссара, до сих пор ответом на химатаки были «пустые слова и хилые осуждения», а «Совет Безопасности пребывал в параличе ввиду использования права вето».

Аль Хусейн считает, что некоторые государства, напрямую вовлеченные в военный конфликт в Сирии, потерпели неудачу и не остановили распространение химического оружия. По его словам, за последние пять лет такое оружие применялось в стране 35 раз.

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Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химатаки в сирийском городе Дума. При этом он не исключает возможность военного вмешательства в регионе.

6 апреля в Думе, где вооруженные силы страны ранее начали операцию по освобождению города от боевиков, было применено химическое оружие. В частности, была сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. США обвинили в организации химатаки Россию. Москва отвергла эти обвинения.

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