Минобороны опровергло сообщения о применении армией Сирии химоружия в Думе

Минобороны России опровергло информацию о химической атаке со стороны правительственных сил Сирии на повстанцев в городе Дума. С заявлением по этому поводу выступил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает «Интерфакс».

«Решительно опровергаем эту информацию», — объявил он. «Заявляем о готовности после освобождения Думы от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — добавил Евтушенко.

По мнению генерал-майора, таким образом «ряд западных стран» пытаются помешать возобновлению операции по выводу боевиков из Думы.

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего подконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

Информация о случившемся так и не была подтверждена. Через несколько дней Госдепартамент США выступил с заявлением и обвинил в возможной химатаке Россию. «История применения сирийским режимом химического оружия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия, поддерживая [президента Сирии Башара] Асада, несет ответственность за бесчеловечное применение химоружия в Сирии», — говорилось в заявлении.

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