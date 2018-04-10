Названы цели для ударов в Сирии

В случае принятия решения о военном ударе по Сирии, основными целями станут химические объекты сирийских властей. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters.

Он уточнил, что удары не будут нацелены на союзников сирийского правительства или на конкретных персон, а окончательное решение о возможном силовом ответе на «химатаку» будет принято в ближайшие дни.

Мактон подчеркнул, что ответ от союзников «не будет иметь ничего общего с обсуждениями ​в Совете Безопасности ООН», а последует после консультаций с США и Великобританией.

Ранее 10 апреля стало известно, что ВМС США направили в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman). До этого к берегам Сирии приблизился эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк».

6 апреля сообщалось, что на сирийский город Дума, в котором правительственные силы ранее начали операцию по освобождению от боевиков, была сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

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