США направили авианосец поближе к Сирии

ВМС США направили в Средиземное море атомный авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman). Об этом сообщает издание Stars & Stripes.

Ударная группа, помимо авианосца, состоит из крейсера «Нормандия» и ракетных эсминцев «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут». Позднее к ним присоединятся эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс».

«Гарри Трумэн» выдвинулся из Норфолка на замену АУГ во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt), которая месяцем ранее покинула ближневосточный регион и в настоящее время выполняет задачи в западной части Тихого океана.

Позднее представитель американского военного ведомства рассказал агентству РИА Новости, что этот маневр представляет собой часть «операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами». В Пентагоне уточнили, что развертывание авиационной ударной группы является «частью регулярной ротации сил».

Ранее 10 апреля сообщалось, что американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. 9 апреля, предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии. Он пообещал дать ответ в ближайшие сутки или двое.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США предупреждены о серьезных последствиях в случае удара по Сирии.

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