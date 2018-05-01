Обнародованы вопросы к Трампу о связях с Россией

Спецпрокурор США Роберт Мюллер представил адвокатам американского президента Дональда Трампа список вопросов, которые он хочет задать главе государства в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах. Список вопросов опубликован газетой The New York Times.

В общей сложности издание обнародовало более 40 вопросов, которые разделены на четыре категории. В первый блок вошли вопросы об отношениях Трампа с бывшим советником по нацбезопасности Майклом Флинном. В частности, спецпрокурора интересует, что президенту США известно о телефонных звонках экс-советника на тот момент послу России в США Сергею Кисляку. Также Мюллер хотел бы спросить, как принималось решение об увольнении Флинна.

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Во второй блок вошли вопросы об экс-главе ФБР Джеймсе Коми. В частности, спецпрокурора интересуют обстоятельства увольнения чиновника с этого поста. «Было ли увольнение мистера Коми в прошлом году связано с тем, что мистер Трамп хотел таким образом защитить Мистера Флинна или кого-либо другого от правосудия?» — говорится в одном из вопросов.

Мюллер также интересуется мнением Трампа о брифинге Коми 6 января 2017 года, посвященном предполагаемому вмешательству России в американские выборы. Кроме того, спецпрокурор задает вопрос, какова была цель ужина Трампа с Коми 27 января 2017 года.

В третий блок вошли вопросы о генпрокуроре США Джеффе Сешнсе. В частности, Мюллера интересует, как Трамп отреагировал на самоотвод Сешнса от расследования возможного вмешательства России в выборы в США и что глава государства предпринял, чтобы заставить Сешнса изменить решение.

В четвертую категорию попали вопросы о возможных связях с Россией. Так, Мюллер хотел бы прояснить информацию о встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Trump Tower в июне 2016 года. Кроме того, спецпрокурор попросил президента США поделиться деталями о поездке в Россию в 2013 году. Помимо этого, Мюллер задал вопросы о том, обсуждал ли Трамп с кем-либо в ходе предвыборной кампании возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным, ситуацию с антироссийскими санкциями, а также известно ли американскому президенту что-либо о возможной помощи, за которой к России обращались представители его предвыборного штаба, в том числе глава Пол Манафорт.

Трамп в своем Twitter назвал позором утечку в СМИ вопросов Мюллера.

Ранее комитет по разведке палаты представителей Конгресса США рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Россией во время выборов в США. Согласно документу, доказательств того, что деловые отношения американского президента до начала кампании стали основой для связей с Россией во время самой президентской гонки, нет.

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