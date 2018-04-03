Вынесен первый приговор по делу о вмешательстве России в американские выборы

Голландский адвокат Алекс ван дер Зваан (Alex van der Zwaan) стал первым осужденным по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Юриста приговорили к 30 дням тюрьмы, двум месяцам условного заключения и штрафу в 20 тысяч долларов за дачу ложных показаний.

Агентство сообщает, что в конце февраля этого года Зваан признал, что соврал спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему дело, о своих связях с членами президентской кампании Дональда Трампа, в частности Риком Гейтсом, который был одним из ее руководителей. Помимо этого, он солгал о своей совместной работе с мужчиной, который, по версии следствия, был сотрудником российских спецслужб.

Материалы по теме Закон, удобный во всех отношениях Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу

Бывший работник нью-йоркской юридической компании Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom Алекс ван дер Зваан — зять российского предпринимателя Германа Хана, совладельца LetterOne holding (ранее Альфа-групп).

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению следствия, причастны к вмешательству в выборы в США. В списке значатся 13 человек и организаций.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала. Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что США постоянно вмешиваются в выборы в РФ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!