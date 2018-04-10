Трамп рассказал о «позорной ситуации» с обысками у его адвоката

Президент США Дональд Трамп назвал обыск в офисе его адвоката Майкла Коэна позорной ситуацией и «обыкновенной охотой на ведьм». Об этом он рассказал журналистам перед встречей с военачальниками, сообщает BBC.

По словам Трампа, такая «охота на ведьм» проходит у него постоянно. Он также отметил, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года, самая предвзятая группа людей.

Ранее газета The New York Times сообщала, что ФБР провело обыск в офисе адвоката Трампа Майкла Коэна. Сотрудники Бюро изъяли записи и документы, касающиеся в том числе платежей, которые адвокат сделал порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о связи с президентом.

17 марта адвокат Коэн подал в суд на порноактрису. В иске говорилось, что Клиффорд рассказала о близкой связи с президентом вопреки договоренности о неразглашении.

7 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что «связь Трампа с порнозвездой — неправда, и это доказано в суде».

В 2011 году Клиффорд рассказала журналу InTouch Weekly подробности секса с миллиардером. «Ничего особенного, как по учебнику, — заявила тогда порнозвезда. — Все происходило в одной позе, как и можно было ожидать от человека его возраста».

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