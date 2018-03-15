США обвинили Россию в атаке на энергосистему страны

Министерство внутренней безопасности США опубликовало отчет, в котором обвинило российские власти в организации кибератаки на энергетическую систему страны. Об этом сообщает Reuters.

В документе говорится, что «хакеры, поддерживаемые российским правительством», организовали многоступенчатую кампанию против «сети небольших коммерческих объектов», в ходе которой сумели внедрить вредоносное программное обеспечение с помощью фишинга и получили удаленный доступ к энергетическому сектору.

По данным The Washington Post, в докладе также говорится, что хакеры также вторглись в ядерный, коммерческий, водный, авиационный и производственный секторы. Кроме того, в отчете также упоминается, что российские хакеры провели «сетевую разведку» систем, которые контролируют ключевые элементы экономики США, а затем попытались замести следы, удалив доказательства их проникновения.

Конкретных доказательств министерство не привело.

Результаты расследования стали причиной расширения санкционного списка Минфина США в отношении российских граждан. В перечень включены 14 лиц, 12 из которых связаны с «Агентством интернет-исследований» и были названы спецпрокурором США Робертом Мюллером в качестве причастных к вмешательству в американские выборы.

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