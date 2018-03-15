США расширили санкции спустя пять дней после слов Путина о Пригожине

Минфин США объявил о внесении в санкционный список располагающейся в Санкт-Петербурге компании «Агентство интернет-расследований», которую Вашингтон связывает со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Помимо этого, в перечень включены 14 лиц, 12 из которых связаны с «Агентством интернет-расследований» и упоминались в качестве обвиняемых в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследовавшего вмешательство в американские выборы. Двое остальных представляют Главное управление Генштаба ВС России: заместитель начальника ГРУ Сергей Афанасьев и некто Григорий Молчанов.

Также в список внесены лица и структуры, против которых санкции были введены ранее. В частности, это ФСБ и ряд высокопоставленных сотрудников ГРУ.

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, которое полностью было обнародовано 10 марта, рассказал, что знает Евгения Пригожина, но тот не числится в его друзьях. «Есть такой бизнесмен, он занимается то ресторанным бизнесом, то еще чем‑то. Понимаете, он не государственный чиновник, мы не имеем к нему никакого отношения», — сказал российский лидер.

В свою очередь, Пригожин находится под американскими санкциями с декабря 2016 года. Тогда он попал под ограничительные меры за то, что оказывал «финансовую, материальную или технологическую поддержку (…) высокопоставленным должностным лицам Российской Федерации». Минфин США утверждает, что связанная с бизнесменом компания выполняет контракт на строительство военной базы близ границы России с Украиной.

Вашингтон неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы. Российская сторона отвергает все обвинения, ссылаясь на отсутствие весомых доказательств.

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