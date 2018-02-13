Кибератаку во время Олимпиады приписали россиянам

Специалисты по кибербезопасности подозревают русских хакеров во взломе системы интернета Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает портал BuzzFeed.

Эксперты аргументируют подозрения обидой России на недопуск ряда спортсменов к Играм, а также активность хакерской группировки Fancy Bear в последнее время. Разведка США и ряд компаний, занятых в сфере кибербезопасности, утверждают, что Fancy Bear управляется российскими спецслужбами.

Адам Мейерс (Adam Meyers), вице-президент компании CrowdStrike, специализирующейся на киберзащите, считает, что одиозная группировка должна понести ответственность за атаку на Игры. По его данным, вредоносная программа, попавшая в олимпийскую компьютерную систему, была написана 27 декабря. При этом, вероятно, именно Fancy Bear в ноябре и декабре украла учетные данные пользователей с адресом электронной почты @pyeongchang2018.com.

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Команда Мейерса заметила и других хакеров, нацеленных на сервера Олимпийских игр. Но, по их словам, лишь Fancy Bear провели столь обширную ​​операцию по подготовке к атакам. При этом никаких прямых доказательств о «русском следе» у CrowdStrike нет.

Представитель оргкомитета Олимпийских игр Джихи Ли (Jihye Lee) подтвердил, что проблемы с сетью были вызваны кибератакой. Тип вируса, поразивший систему, характеризуется как неагрессивный, направленный на устрашение жертвы. По словам экспертов, он не блокирует доступ к компьютерам полностью, а избирательно удаляет некоторые файлы.

Как ранее сообщили организаторы Игр, виртуальная атака произошла в пятницу, 9 февраля, и длилась около 45 минут. Вредоносное программное обеспечение поразило компьютеры в сети, системы Wi-Fi и почтовый сервер, на котором находились электронные ящики @pyeongchang2018.com.

Зимние Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

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