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Бесславные ублюдки

Оборотни-барыги, хакеры-мутанты и прорыв года в номинации «заказные убийства»

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Фото: Silas Stein / DPA / Globallookpress.com

Российский даркнет изрядно потряхивает из-за событий прошедшего лета: с закрытием наркоплощадки RAMP одни пытаются поспешно сымитировать ее «переезд», собрать денег и исчезнуть, а другие строят конспирологические теории, схожие с сюжетами известных триллеров. Как даркнет наполнился слухами и единолично выбрал семь полумифических персонажей главными героями — в материале «Ленты.ру».

Серия летних задержаний и закрытий полностью перекроила карту российского наркорынка и рассорила завсегдатаев дна сети. В минувшем июле буквально за одну неделю исчез крупнейший отечественный наркомаркет RAMP, прекратил свое существование форум Rutor, закрылись крупнейшая прачечная для темных денег биржа BTC-e и крупнейший биткоин-миксер. В это же время в Греции по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов был арестован, предположительно, администратор BTC-e.

Как водится, в эпицентр смуты подтянулись лжепророки и мошенники, жаждущие перехватить внимание обитателей даркнета, большей частью так или иначе вовлеченных в незаконную деятельность. В конспирологической горячке пользователи наплодили множество темных сущностей, и некоторые из них поспешили материализоваться.

Экзистенция

Экзистенция — бывший администратор RAMP, решавший спорные вопросы между покупателями и продавцами. Незадолго до падения площадки у него был украден pgp-ключ, о чем предупредили его соратники. То есть Экзистенция с тех пор, вероятно, стал кем-то другим. Он якобы начал работу над запуском RAMP 2.0, пока кладмены, дилеры и гроверы заливали местные форумы истеричными сообщениями о краже системы.

RAMP 2.0 заработал, и оказалось, что вход в бизнес стал не столько опасным, сколько неприбыльным из-за взлетевшей конкуренции оставшихся бесхозными барыг. Экзистенция (представлявшийся своим старым, украденным ключом) призвал крупных дилеров (или их клонов) на новую площадку, набрал депозитов и исчез вместе с доменом, оставив пользователей и дилеров наблюдать за последствиями и вычислять «кидал». Весь этот криптоугар смотрится обаятельно — такой восьмибитный Тарантино. У которого жулики, сражающиеся за деньги с другими такими же жуликами, с одной стороны, выглядят настоящими рыцарями свободной сети и санитарами веба, а с другой — действуют в точности, как жаба и гадюка в народной присказке.

Общественность мониторила форумы в ожидании знака от ненавистного всеми Экзистенции, кем бы он ни был. Анонимы вспомнили, как через несколько дней после падения RAMP на одном из форумов криптовалютчиков появился персонаж, разыскивавший посредника чтобы продать 10 тысяч биткоинов за наличные.

Это 1 650 000 000 (один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей по курсу конца июля. Наличными. Но никаких особо выразительных знаков не последовало.

Сбер

Только Экзистенция стал популярным злодеем с преданной базой хейтеров, к изнывающим от избытка свободного времени предпринимателям постучалось старое-доброе абсолютное зло — молодой и энергичный беспредельщик, обманувший, кажется, половину даркнета. Сбер (он же CTS, Газпром, Азбука Вкуса, Старбадз, Дом-2 и еще тысячи) или просто Нарек Сурикович Наджарян 1990 года рождения. Это хакер, который понял слишком много, — идеальный социопат, выросший без воздействия любой этической шелухи.

Вычислить темную личность в даркнете непросто и рискованно: сначала деанонимизируешь ты, потом деанонимизируют тебя. Но Сбер сделал деанон своим фирменным знаком безумия. Карающей рукой Наджарян раскрывает данные неугодных бывших соратников и бизнес-партнеров. Странные имена Сбера — это названия ненадежных магазинов с плохой репутацией, которыми он, предположительно заведовал на RAMP. Наджарян плодил пачками лавки под однотипными наименованиями, раскручивал их и сворачивал после первого же оплаченного оптового заказа. Затем все повторялось.

Сбер заявил о себе, когда RAMP 2.0 ушел в офлайн, ограбив всех зарегистрировавшихся (и прибрав личные данные, которые частично должны совпадать с данными пользователей первой инкарнации площадки). Пока ресурс работал, пользователи отмечали, что их деньги уводят с кошельков путем подмены адреса в личном кабинете. Многие вспомнили стиль Сбера, а когда сайт прекратил работать, сомнений не осталось: Сбера обвинили и в обрушении второй версии маркета, и в краже ключа Экзистенции.

Тогда герой вышел к народу с заявлением о том, что за надувательством с реинкарнацией RAMP стоит его бывший сотрудник и МВДшник Илья. И выложил его паспорт. Зрелище казни через деанон вызвало поток обвинений со всех сторон: специфический стиль изложения Сбера мерещился пользователям в каждом дилере. Прошла информация, что автор системы моментальных магазинов даркнета Zanzi, человек технически подкованный, пытался выкупить устаревший RAMP 2.0, поднятый на стандартном форумском движке, за 2 миллиона. Но был обманут (лже)-Экзистенцией.

Однако тут один из подтвержденных ключом админов старого RAMP Lizard01 заверил, что Экзистенция — настоящий, просто он оказался непорядочным уродом. А вот покупатель Zanzi был виртуальной тульпой. Эта атака клонов заставила кипеть мозги наблюдателей похлеще, чем финал «Твин Пикс». Единственный нетравматичный вывод: Сбер — это не один Нарек, а организованная и защищенная группа хорошо подготовленных Нареков.

Sleepwalker

Обезумевший хакер Sleepwalker, начинавший с консультаций по анонимности и экспериментов по созданию виртуальных личностей, позже взял на себя ответственность за крах уже несуществующей международной торговой площадки Amberoad. Фактически он был техническим директором Runion. А когда администрация покинула проект в начале 2017 года, остался там совсем один и не справился, потопив площадку, как считают пользователи, предпочитающие простые объяснения.

С горя специалист поехал умом, повел себя, мягко говоря, непрофессионально: пошел обиженно и агрессивно вписываться в рынок и крушить все вокруг. Однажды, озверев от того, что один из потенциальных клиентов, нуждавшийся в хакере, пишет ему через незащищенный ящик, Sleepwalker выложил его личные данные. А совсем недавно из чистого садизма повторил это уже с дилером, пытавшимся открыть бизнес на площадке моментальных магазинов, разработанной Sleepwalker.

Zed

Идеолог и администратор старейшего даркнет-форума Runion начинал c пропаганды либертарианских идей и прокачки образа воина света против всего плохого — то есть ограничивающего, репрессивного и ради денег. Но после переполоха с закрытием RAMP объявил о старте торговой площадки внутри Runion, набрал депозитов и ушел на месяц в офлайн под предлогом DDoS-атаки. Чтобы, вернувшись, снова попросить денег.

Старожилы возненавидели Zed’а за внезапное стяжательство и призвали бойкотировать форум, на котором уже сейчас нет ничего, кроме инструкций по взлому страниц ВК и толпы резвящихся школьников.

Nikkon

Nikkon — модератор и гарант сделок, соратник Zed’а, также ответственный за превращение Runion в методичку для работников детской комнаты полиции. Отличился тем, что однажды, нагрев пользователя форума на полторы тысячи долларов, принялся массово обманывать посетителей кардерских форумов и промышлять банальным вымогательством.

OXID

На фоне агрессивных локальных перипетий на свет вышел еще один персонаж — OXID. Аноним выступил в качестве того самого злодея, которым обычно пугают неокрепшие детские умы. «Перспективный» киллер, умеющий контролировать свои эмоции, опубликовал объявление, в котором подробно описал свои услуги.

В даркнете существует негласное правило — «серьезные» преступники никогда не промышляют саморекламой. Проще говоря, все посты в стиле «убью быстро», «продам много» и прочее — обман.

Но, судя по всему, OXID — новичок, твердо решивший стать героем даркнета. Впрочем, умение грамотно построить речь и сформулировать свою мысль все-таки привлекли внимание нервозной публики.

Парень (или девушка?) честно признался, что никогда не работал киллером, но готов принимать заказы и сам будет решать, где и в какой момент времени выполнять свою миссию. Ассасин оказался достаточно гуманным (насколько это возможно в данном случае) и наотрез отказался трогать женщин и детей.

Как и во всех подобных случаях, под объявлением завязалась традиционная дискуссия: анонимы жаждали доказательств и крови. Ну а новоиспеченный киллер повел себя, как и десятки других новичков, заявив, что «может прострелить череп», но показывать этого никому не будет.

Такая же история, к слову, произошла со звездным киллером с Runion. Тогда крайне серьезный молодой человек в духе классических боевиков хладнокровно рассказывал о своей способности убить любого человека, но был изгнан злыми троллями. Каждый его выход на форум сопровождался насмешками и едкими комментариями. Аноним отбивался как мог, но в конечном итоге был вынужден прекратить обсуждение своей нелегкой профессии.

Анна Жавнерович

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