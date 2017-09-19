МВД заявило об уничтожении главного российского онлайн-супермаркета наркотиков

В результате спецоперации МВД России была ликвидирована крупнейшая анонимная площадка RAMP, специализировавшаяся на торговле запрещенными психоактивными веществами на территории России, сообщает ТАСС.

Информация об этом содержится в ответе замминистра внутренних дел Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о средствах борьбы с распространением наркотиков через русскоязычный сегмент интернета. Горелкин призывал МВД информировать общество о прогрессе в борьбе с наркобизнесом и посетовал, что молчание правоохранительных органов воспринимается обществом как игнорирование проблемы на уровне государства.

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В документе, попавшем в распоряжении ТАСС, замминистра Ваничкин отмечает, что ведомство разработало «комплекс мер, направленных на выявление и пресечение деятельности участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет».

Конкретные методы работы, в частности те, что сделали возможным устранение масштабного даркнет-рынка, не разглашаются. Замглавы МВД добавил, что в первом полугодии 2017 года выявлено 3775 наркопреступлений, совершенных с использованием сетевых технологий, 1583 человека привлечены к уголовной ответственности и изъято около 760 килограммов наркотиков. Также в документе говорится, что были закрыты 1345 ресурсов. Имелись ли в виду магазины в системе RAMP, Ваничкин не уточнил.

Оборот площадки, где ежедневно совершались сделки между примерно 15 тысячами пользователей, в 2016 году составил 24 миллиарда рублей. Этими данными администраторы ресурса поделились с журналистами в рамках расследования «Ленты.ру», опубликованного за пару недель до того, как маркет оказался недоступен для пользователей.

С 2012 года RAMP (Russian Anonymous Marketplace) был онлайн-каталогом наркотических средств со встроенной системой моментальных магазинов, принимающих к оплате биткоины. RAMP работал с помощью браузера Tor, а товар распространялся через закладки на территории более чем 120 городов России и стран СНГ.