Раскрыты масштабы торговли наркотиками в российском «темном» интернете

Объем торговли наркотиками в российском «темном» интернете превышает два миллиарда рублей в месяц. Об этом сообщается в готовящимся к публикации расследовании «Ленты.ру».

По словам администратора действующей в анонимной сети Tor нелегальной площадки Russian Anonymous Marketplace (RAMP), в 2016 году онлайн-наркоторговцы закупили и продали психоактивных веществ на сумму в 24 миллиарда рублей. Он также отметил, что торговля в Tor занимает от трех до пяти процентов от общего объема рынка наркотиков.

Согласно собственным подсчетам «Ленты.ру», приобрести психоактивные вещества на RAMP можно в более чем 110 городах России, Белоруссии и Украины, а крупные онлайн-магазины активно расширяются в регионы с помощью субсидирования производства наркотиков.

RAMP — работающая с 2012 года нелегальная площадка по продаже наркотиков в анонимной сети Tor. Все сделки на ней осуществляются анонимно через биткоины или системы электронных кошельков, а клиенты получают товар с помощь тайников-закладок.