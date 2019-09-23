Раскрыта судьба главного наркоторговца российского интернета

Основатель и главный администратор крупнейшей в России площадки по торговле наркотиками в даркнете Russian Anonymous Marketplace (RAMP), известный под ником Darkside, скончался в августе 2015 года от передозировки. Об этом «Ленте.ру» в рамках спецпроекта-расследования «Россия под наркотиками» сообщил информированный источник, близкий к администрации RAMP.

По его словам, Darkside тесно общался с еще одним администратором площадки под ником Orange, которому передал доступ в свой аккаунт на RAMP и PGP-ключ (уникальный открытый ключ шифрования, часто служащий подтверждением личности в даркнете). Поэтому с тех пор Orange часто управлял площадкой от лица Darkside.

Источник утверждает, что сам Darkside скончался в августе 2015 года после передозировки героином. Основателя RAMP якобы звали Игорь, он проживал в Нижнем Новгороде и работал программистом.

Источник также косвенно подтвердил смерть Darkside через его аккаунты в играх серии Battlefield. По словам источника, основатель RAMP увлекался шутерами и активно общался на тематических форумах игр под никами Madsubj и BBzor.

В одной из веток форума он предложил оппоненту приехать и разобраться с ним в Нижний Новгород, а в другой игроки, обсуждая блокировку его профиля, упоминали «нижегородского Игоря». Darkside под ником Madsubj также писал музыку, выкладывал ее на SoundCloud и хвастался ей на форумах про Battlefield.

Активностью в онлайн-играх подтверждается и смерть Darkside летом 2015 года. Последняя игра серии Battlefield, в которую он играл под никами BBzor и Madsubj — вышедшая в 2013 году Battlefield 4. Следующая часть — Battlefield Hardline — вышла уже в 2015 году. В августе 2015 года Madsubj также в последний раз заходил в свой аккаунт в игровом сервисе Steam.

RAMP был крупнейшей площадкой по продаже наркотиков в российском даркнете. Его годовой оборот составлял 24 миллиарда рублей, а число пользователей превышало 295 тысяч человек.

Летом 2017 года площадка перестала работать, а в сентябре МВД отчиталось о ликвидации RAMP. Однако в результате расследования «Россия под наркотиками» журналистам «Ленты.ру» удалось выяснить, что RAMP был уничтожен своим основным конкурентом — площадкой Hydra.

Почему в России развернулась самая мощная в мире война за рынок наркотиков, как Hydra удалось уничтожить RAMP и стать монополистом наркоторговли — в масштабном расследовании «Ленты.ру».