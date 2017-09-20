Торговлю наркотиками в России призвали вернуть на улицы

Лидер Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «Антидилер», член Общественной палаты Дмитрий Носов призвал вернуть наркоторговлю из сети на улицы, отметив, что ловить преступников в виртуальном пространстве очень сложно. Об этом сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

«Я скажу такую страшную фразу: большая задача — вернуть наркотрафик из интернета обратно на улицу. Тогда можно будет этих наркоторговцев прямо за руки хватать. Искать их в виртуальном пространстве очень сложно», — заявил Носов.

Эксперт отметил, что 22 сентября состоится заседание антинаркотического комитета, где будет определена политика в плане борьбы с наркотиками на ближайшее время.

19 сентября стало известно, что в результате спецоперации МВД России была ликвидирована крупнейшая анонимная площадка RAMP, специализировавшаяся на торговле запрещенными психоактивными веществами на территории России.

Информация об этом содержалась в ответе замминистра внутренних дел Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина о средствах борьбы с распространением наркотиков через русскоязычный сегмент интернета. Конкретные методы работы, в частности те, что сделали возможным устранение масштабного даркнет-рынка, не разглашались.

Оборот площадки RAMP, где ежедневно совершались сделки между примерно 15 тысячами пользователей, в 2016 году составил 24 миллиарда рублей. Этими данными администраторы ресурса поделились с журналистами в рамках расследования «Ленты.ру», опубликованного за пару недель до того, как маркет оказался недоступен для пользователей.

С 2012 года RAMP (Russian Anonymous Marketplace) был онлайн-каталогом наркотических средств со встроенной системой моментальных магазинов, принимающих к оплате биткоины. RAMP работал с помощью браузера Tor, а товар распространялся через закладки на территории более чем 120 городов России и стран СНГ.