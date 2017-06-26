Анатомия дурмана

23 июня члены Государственного антинаркотического комитета (ГАК) под руководством главы МВД Владимира Колокольцева собрались для того, чтобы решить, как бороться с наркотиками более эффективно. Озабоченность правоохранителей можно понять: по статистике Генпрокуратуры, сегодня каждое 11 преступление в России связано с наркотиками. В том, почему «дурь» шагает по стране столь широкими шагами, разбиралась «Лента.ру».

Изымают меньше

По словам начальника Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Олега Инсарова, количество изъятых наркотических веществ в России за год сократилось более чем в два раза.

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Представитель ведомства отмечает, что низкая раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков отчасти обусловлена высокой степенью конспирации наркоторговцев. Так, в частности, продавцы применяют «закладки», при которых напрямую не контактируют с потребителями запрещенных веществ.

«Об ослаблении мер, направленных на борьбу с этой категорией преступлений, свидетельствуют и цифры изъятых на момент возбуждения уголовных дел наркотических средств — в 2015 году 51 888 килограммов, а в 2016 году — 24 022 килограмма», — говорит Олег Инсаров.

Многочисленные прокурорские проверки свидетельствуют, что органами внутренних дел нередко выносятся незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков, несмотря на очевидные признаки составов преступлений.

«От учета скрываются криминальные проявления, расследование которых заведомо не представляется перспективным», — отмечает Инсаров. По его словам, в 2016 году по инициативе прокуроров на учет было поставлено 6290 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом раскрываются более половины — 59 процентов — подобных зарегистрированных правонарушений.

...Но употребляют — больше

Как сообщает РИА Новости, во время своего выступления на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК) глава МВД России Владимир Колокольцев отметил, что российская молодежь за минувший год стала чаще употреблять наркотики — и, как следствие, страдать от психозов.

«Вызывает тревогу рост вовлеченности молодежи в наркопотребление. Так, существенно увеличилось число несовершеннолетних с зависимостью от психостимуляторов и, как следствие, страдающих психозами», — сообщил присутствующим глава полицейского ведомства.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Сотрудники Управления наркоконтроля Татарстана на Самосыровском полигоне Казани во время уничтожения ранее изъятой крупной партии (700 кг) наркотиков.

По словам Владимира Колокольцева, в 2016 году в 26 из 85 регионов страны отмечено превышение среднероссийского показателя отравления наркотиками среди подростков, из них в 12 субъектах в два и более раза. При этом почти половина таких случаев приходится на курительные смеси или «спайсы». Как следует из выступления министра, синтетические наркотики продолжают активно распространяться по стране, обусловлено относительной простотой изготовления смесей и высоким спросом на них. Основные поставки идут из Юго-Восточной Азии и Евросоюза.

В то же время пресс-центр МВД России приводит слова Владимира Колокольцева о том, что ситуация с подучетными наркозависимыми в России постепенно меняется к лучшему.

«Результаты проведенного мониторинга и всестороннего анализа складывающейся обстановки свидетельствуют, что ситуацию удалось не только удержать под контролем, но и добиться некоторых улучшений. Так, число лиц, принимающих запрещенные вещества и состоящих на учетах в медицинских организациях, снизилось почти на десять процентов», — заявил министр.

Каждое 11 преступление — с наркотиками

По последним данным правоохранительных органов, каждое одиннадцатое зарегистрированное преступление в России имеет отношение к наркотикам.

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС Курительные смеси, на которых не указан состав, изъяты сотрудниками ФСКН во время рейда по проверке табачных магазинов

«Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от числа зарегистрированных в Российской Федерации составляет 9,3 процента», — комментирует Олег Инсаров. При этом половина подобных преступлений в 2016 году квалифицируется по статье 228.1 УК РФ, то есть связана со сбытом, пересылкой или производством запрещенных веществ.

«В общей структуре преступности наименьший удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксирован в Тверской области (3,5 процента), Архангельской (4,6 процента), Орловской (5,9 процента), в Республике Коми (4,8 процента)», — отмечает Инсаров.

Торгуют с огоньком

«Сокращение числа изымаемых наркотиков связано главным образом с опиатами. Поставки этих веществ всегда было сравнительно легко вычислять — и сейчас они существенно сократились. Однако на их место пришла «синтетика» из Китая, основное место торговли которой — интернет. Сегодня продажа наркотиков по большей части стала виртуальной. Силовики констатируют, что снизился экспорт опиатов — однако, «синтетика» заполонила нашу страну», — говорит председатель правления Национального антинаркотического союза (НАС) Никита Лушников.

По словам эксперта, постоянно совершенствуются схемы распространения наркотиков, из-за чего ловить поставщиков становится все сложнее. Даже сам потребитель, который нашел «закладку», не знает ни куда он отправил деньги, ни откуда пришла СМС с координатами наркотика. И номер карты, и номер абонента не зарегистрированы — их практически невозможно вычислить, хотя в МВД и пытаются всеми силами раскрывать подобную конспирацию.

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС Сотрудник Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков во время задержания посетителей наркопритона в Восточном округе столицы.

«Сегодня «синтетика» вошла в школы — и возраст потребителя помолодел. Раньше это была категория «18+», сейчас — «12+». По всей России и в ближайших зарубежных странах поиск наркотических «закладок» превратился в игру, которой захвачена молодежь. Это такой квест — найти наркотики по подсказкам из СМС. Нет денег? Не беда! Закладки все равно прячут примерно в одних и тех же местах. Если ты два года в этой «теме», то легко найдешь за день несколько закладок без денег — достаточно просто поискать под бордюрами, машинами, деревьями, тентами…», — объясняет собеседник «Ленты.ру».

По мнению Никиты Лушникова, единственный результативный способ борьбы с наркотиками на сегодня — это профилактика. Можно запретить один наркотик — но на его место сразу придет другой. Можно прикрыть сотню сайтов — на следующей день появляются две сотни. Эксперт уверен, что необходимо проводить профилактическую работу. Только она может показать молодежи, что есть верный выбор — и направить молодых людей в правильное русло.

