Генпрокуратура заявила о связи с наркотиками каждого 11-го преступления в России

Каждое одиннадцатое зарегистрированное преступление в России имеет отношение к наркотикам. Об этом в среду, 21 июня, «Ленте.ру» рассказал начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры Олег Инсаров.

Материалы по теме Статистическая грешность Что стоит за рекордным снижением количества преступлений в ушедшем году Прописали лечение Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией

«Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от числа зарегистрированных в Российской Федерации составляет 9,3 процента», — сказал он.

При этом половина подобных преступлений в 2016 году квалифицируется по статье 228.1 УК РФ, то есть связана со сбытом, пересылкой или производством запрещенных веществ.

«В общей структуре преступности наименьший удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксирован в Тверской области (3,5 процента), Архангельской (4,6 процента), Орловской (5,9 процента), в Республике Коми (4,8 процента)», — отметил Инсаров.

Ранее стало известно, что количество изъятых на момент возбуждения уголовных дел наркотических веществ в России сократилось более чем в два раза — с почти 52 тонн в 2015 году до 24 тонн в 2016-м. По инициативе прокуроров на учет поставлено 6 290 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.