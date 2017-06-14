Эксперт призвал контролировать Telegram для борьбы с терроризмом и наркоманией

Проходящие первое чтение в Госдуме законопроекты о запрете анонимной продажи сим-карт и регулировании работы мессенджеров помогут бороться с терроризмом и распространением наркотиков. Об этом в среду, 14 июня, в беседе с «Лентой.ру» рассказал член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

По его словам, террористы запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) распространяют в мессенджере Telegram пропагандистские материалы, призывы к совершению терактов и детальные инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. «Я встречался с заключенными, арестованными после взрыва в Петербурге. Так вот, они общались через Telegram», — отметил Григорьев.

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Он добавил, что мессенджеры используются для рекламы площадок по продаже наркотиков в «темном» интернете и реализации психотропных веществ с помощью тайников-закладок. «Что касается запрета на анонимную покупку сим-карт, то именно их используют при совершении преступлений. В инструкциях для террористов сказано, что им нужно использовать именно анонимные симки», — подытожил эксперт.

Законопроект, запрещающий мессенджерам работать с не идентифицированными пользователями, был внесен в Госдуму в конце мая. Устанавливать их личность предлагается по номеру мобильного телефона по соглашению с операторами связи. Кроме того, мессенджеры хотят обязать рассылать специальные сообщения госорганов и «ограничить рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства России».