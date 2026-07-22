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11:02, 22 июля 2026 (обновлено: 11:15, 22 июля 2026)Наука и техника

В Новосибирске запустили серийное производство пропеллеров для БПЛА самолетного типа

«Спектр»: Запущено серийное производство пропеллеров для БПЛА самолетного типа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Новосибирске запустили серийное производство пропеллеров для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом со ссылкой на исполнительного директора конструкторского бюро (КБ) «Спектр» Андрея Братенькова сообщает ТАСС.

По его словам, налажен серийный выпуск пропеллеров 14 на 10 дюймов для БПЛА, включая аппараты линейки «Молния», изготовленных из российского стеклонаполненного пластика. «Производственные мощности позволяют выпускать 50 тысяч пропеллеров ежемесячно, максимальная пиковая производительность — до полумиллиона экземпляров в месяц», — сказал руководитель.

Братеньков отметил, что изделия уже начали поступать в российские подразделения.

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Ранее агентство сообщило, что специалисты опытно-конструкторского бюро «Альфа» разработали беспилотник с оптоволоконной связью, который является аналогом дрона самолетного типа «Молния».

В марте Братеньков сообщил, что октокоптер «Воробей-10», предназначенный для доставки грузов и сброса термобарических боеприпасов, апробируют в зоне специальной военной операции.

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