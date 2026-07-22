Цены на нефть взлетели

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 94 доллара за баррель впервые с 11 июня

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 94 доллара за баррель на фоне эскалации конфликта в Персидском заливе. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

К 11 часам дня цена сентябрьских фьючерсов на североморскую эталонную марку нефти Brent выросла на 3,38 процента к уровню закрытия прошлого дня. Цены сырья взлетели до 94,09 доллара за баррель. Такого высокого уровня они не достигали с 11 июня.

Цены техасской нефти марки WTI увеличились на 3,39 процента. Стоимость сентябрьских контрактов выросла до 87,2 доллара за баррель.

Мировые цены на сырье растут на фоне возобновления боевых действий в Персидском заливе. В ночь на 20 июля стоимость сырья эталонной марки Brent преодолела отметку в 90 долларов. Показатель увеличился почти на 3 процента, достигая максимальных за 40 дней 90,84 доллара.

Генеральный директор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко полагает, что из-за эскалации в Ормузском проливе нефть может подорожать до 100 долларов за баррель. По мнению экономиста, скачок цен отражает спекулятивный всплеск и неопределенность участников рынка с поставками энергоресурсов крупнейшим потребителям в Юго-Восточной Азии и Западной Европе.